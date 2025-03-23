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В Краснодарском крае пятый день горит нефтебаза после атаки: произошел новый взрыв

Фото: в Краснодарском крае пятый день горит нефтебаза (t.me GUmchs62)
Автор: Наталья Юрченко

В Краснодарском крае РФ пятый день горит нефтебаза "Кавказская". Она была атакована в ночь на 19 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Нефтебаза "Кавказская" находится в городе Кропоткин. Как писали местные паблики, ночью на объекте заметили "вспышку" и столб огня. Также в сети сообщали, что был звук взрыва.

"Это связано с закипанием нефтепродуктов - процессом, который происходит при горении нефти или мазута в резервуарах. Когда прогретый слой жидкости (температурой выше 50 градусов) достигает слоя воды на дне, вода превращается в пар, вызывая выброс горящей жидкости", - пишут местные паблики.

Масштабный пожар на нефтебазе тушат уже пятый день. Днем ранее российские СМИ писали, что возгорание тушили четыре пожарных поезда.

 

Атака на НПЗ "Кавказская"

В ночь на 19 марта россияне пожаловались на атаку дронов на нефтебазу "Кавказская" в городе Кропоткин Краснодарского края. Там возник пожар, в сети сообщали о взрывах.

После двух дней пожара на нефтебазе прогремели новые взрывы, произошел выброс горящей нефти.

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