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У Краснодарському краї п'ятий день горить нафтобаза після атаки: стався новий вибух

Кропоткін, Неділя 23 березня 2025 10:03
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У Краснодарському краї п'ятий день горить нафтобаза після атаки: стався новий вибух Фото: у Краснодарському краї п'ятий день горить нафтобаза (t.me GUmchs62)
Автор: Наталія Юрченко

У Краснодарському краї РФ п'ятий день горить нафтобаза "Кавказька". Вона була атакована в ніч на 19 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Нафтобаза "Кавказька" знаходиться у місті Кропоткін. Як писали місцеві пабліки, вночі на об'єкті помітили "спалах" та стовп вогню. Також у мережі повідомляли, що був звук вибуху.

"Це пов'язано з закипанням нафтопродуктів - процесом, що відбувається при горінні нафти чи мазуту у резервуарах. Коли прогрітий шар рідини (температурою вище 50 градусів) досягає шару води на дні, вода перетворюється на пару, викликаючи викид рідини, що горить", - пишуть місцеві пабліки.

Масштабну пожежу на нафтобазі гасять вже п'ятий день. Днем раніше російські ЗМІ писали, що загоряння гасили чотири пожежні потяги.

Атака на НПЗ "Кавказька"

В ніч на 19 березня росіяни поскаржилися на атаку дронів на нафтобазу "Кавказька" у місті Кропоткін Краснодарського краю. Там виникла пожежа, у мережі повідомляли про вибухи.

Після двох днів пожежі на нафтобазі пролунали нові вибухи, стався викид палаючої нафти.

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Російська Федерація Пожежа Краснодарский край
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