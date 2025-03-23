В Краснодарском крае пятый день горит нефтебаза после атаки: произошел новый взрыв

В Краснодарском крае РФ пятый день горит нефтебаза "Кавказская". Она была атакована в ночь на 19 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Нефтебаза "Кавказская" находится в городе Кропоткин. Как писали местные паблики, ночью на объекте заметили "вспышку" и столб огня. Также в сети сообщали, что был звук взрыва.



"Это связано с закипанием нефтепродуктов - процессом, который происходит при горении нефти или мазута в резервуарах. Когда прогретый слой жидкости (температурой выше 50 градусов) достигает слоя воды на дне, вода превращается в пар, вызывая выброс горящей жидкости", - пишут местные паблики.

Масштабный пожар на нефтебазе тушат уже пятый день. Днем ранее российские СМИ писали, что возгорание тушили четыре пожарных поезда.