У Краснодарському краї горить колишня база ПВК "Вагнера" ​​(відео)

На колишній базі ПВК "Вагнера" в Краснодарському краї сталася пожежа. Об'єкт розташований у хуторі Молькіно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".
Відомо, що на базі горять адміністративні споруди, у тому числі будинок колишнього штабу.
"Що спричинило пожежу, невідомо", - пише видання.
У липні 2023 року, після заколоту Пригожина, найманці оголосили, що база в Молькіно нібито "офіційно припиняє своє існування".
Після цього база перейшла до так званого "Африканського корпусу" найманців - підрозділу з колишніх бійців ПВК "Вагнера", підпорядкованому Міноборони РФ. Вони діють у Буркіна-Фасо, Лівії, Малі, ЦАР та Нігері.
Додамо, що хутір Молькіно розташований за 40 км від Краснодара. За даними на 2016 рік, як писали росЗМІ, в Молькіно дислокувалися три військові підрозділи РФ:
На початку 2015 року, перед появою в Молькіно найманців ПВК "Вагнера", полігон було серйозно модернізовано, а на навчальний майданчик поставлено нове обладнання.
У ніч на 21 вересня дрони атакували ще один склад боєприпасів у Тверській області та склад боєприпасів у Краснодарському краї РФ.
Зокрема, під Тихорецьком Краснодарського краю РФ було атаковано 719 баз артилерійських боєприпасів. Туди росіяни звозили північнокорейські снаряди.
Детальніше про атаку дронів у Росії в ніч на 21 вересня - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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