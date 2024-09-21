У Краснодарському краї горить колишня база ПВК "Вагнера" ​​(відео)

Відомо, що на базі горять адміністративні споруди, у тому числі будинок колишнього штабу.

"Що спричинило пожежу, невідомо", - пише видання.

Що відомо про базу "вагнерівців" у Молькіно

У липні 2023 року, після заколоту Пригожина, найманці оголосили, що база в Молькіно нібито "офіційно припиняє своє існування".

Після цього база перейшла до так званого "Африканського корпусу" найманців - підрозділу з колишніх бійців ПВК "Вагнера", підпорядкованому Міноборони РФ. Вони діють у Буркіна-Фасо, Лівії, Малі, ЦАР та Нігері.

Додамо, що хутір Молькіно розташований за 40 км від Краснодара. За даними на 2016 рік, як писали росЗМІ, в Молькіно дислокувалися три військові підрозділи РФ:

1-ша гвардійська ракетна бригада (в/ч 31853);

10-а окрема бригада спеціального призначення ГРУ Міноборони (в/ч 51532);

243-й загальновійськовий полігон (в/ч 55485).

На початку 2015 року, перед появою в Молькіно найманців ПВК "Вагнера", полігон було серйозно модернізовано, а на навчальний майданчик поставлено нове обладнання.