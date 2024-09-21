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У Краснодарському краї знищена база, куди звозили снаряди з КНДР, - Defense Express

Тихорецьк, Субота 21 вересня 2024 10:50
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У Краснодарському краї знищена база, куди звозили снаряди з КНДР, - Defense Express Фото: у Краснодарському краї знищена база, де були снаряди з КНДР (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Під Тихорецьком Краснодарського краю РФ була атакована 719 база артилерійських боєприпасів. Туди росіяни зводили північнокорейські снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Як зазначається, 719 база у селищі Кам'яне - це невелика база зберігання боєприпасів із загальною площею близько тисячі квадратних кілометрів. Там зберігалися не лише снаряди, але й артилерійські системи.

Відстань від лінії фронту до російської бази становить близько 300 кілометрів.

Defense Express наголошує, що ця база відіграє величезну роль для південного та східного угрупувань ворога. Актуальні супутникові знімки показують збільшення укриттів для боєприпасів на тій самій площі між 2022 та 2024 роком. Це свідчить про те, що там могла бути більша за норми концентрація боєприпасів.

У Краснодарському краї знищена база, куди звозили снаряди з КНДР, - Defense Express

defence-ua.com

Крім того, видання повідомляє, що на 719 базу росіяни звозили боєприпаси, надані Північною Кореєю.

У січні 2024 року OSINT-аналітики Frontelligence Insight дослідили маршрути перевезення снарядів з КНДР. База у районі Тихорєцька разом зі складом поряд із селищем Єгорлицьке у Ростовській області та Моздоком у Північній Осетії були місцем їх зберігання.

При цьому керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що на складі у Тихорецькому районі РФ зберігали північнокорейські KN23, а також артилерійські та боєприпаси до "Смерч".

Вибухова ніч в Росії

Вночі 21 вересня у Росії лунали вибухи відразу у двох регіонах - у Краснодарському краї та Тверській області.

Відомо, що у селищі Кам'яне Краснодарського краю був атакований склад з боєприпасами. У мережі публікували відео з сильною детонацією. Російська влада оголосила евакуацію.

У Тверській області під удар потрапив 23-й арсенал ГРАУ неподалік від міста Торопець. Там 18 вересня був знищений 107 арсенал ГРАУ.

Детальніше про нічні вибухи в Росії та їх наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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