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Дрони атакували ще один склад боєприпасів у Тверській області РФ, - ЗМІ

Субота 21 вересня 2024 07:50
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Дрони атакували ще один склад боєприпасів у Тверській області РФ, - ЗМІ
Автор: Вадим Ребрина

Біля селища Жовтневе Тверської області безпілотники атакували 23-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Місцеві жителі повідомляють про сильні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telegram-канали Кримський вітер та Astra.

23 арсенал ГРАУ знаходиться всього за 16 км на південь від раніше знищеного 107 арсеналу в Торопці.

Моніторингова група Кримського вітру за результатами даних супутникової зйомки фіксує потужну пожежу на 23 арсеналі ГРАУ.

Кількість вогнищ пожеж збільшується з кожною хвилиною.

На другому фото показано взаємне розташування 23 арсеналу в Жовтневому та 107 арсеналу в Торопці.

Дрони атакували ще один склад боєприпасів у Тверській області РФ, - ЗМІДрони атакували ще один склад боєприпасів у Тверській області РФ, - ЗМІ

Astra також пише, що, за її даними, атакували 23-й арсенал ГРАУ в селищі Жовтневому Тверській області.

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня українські дрони, керовані СБУ, ГУР та СЗГ, завдали нищівного удару по великому складу ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ у населеному пункті Торопець Тверської області. На складі зберігалися ракети для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБ та артилерійські боєприпаси.

Сьогодні вночі безпілотники атакували Тихорецький район Краснодарського краю. Місцеві жителі кажуть, що удар припав по складу з боєприпасами.

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