Дрони атакували ще один склад боєприпасів у Тверській області РФ, - ЗМІ
Біля селища Жовтневе Тверської області безпілотники атакували 23-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Місцеві жителі повідомляють про сильні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telegram-канали Кримський вітер та Astra.
23 арсенал ГРАУ знаходиться всього за 16 км на південь від раніше знищеного 107 арсеналу в Торопці.
Моніторингова група Кримського вітру за результатами даних супутникової зйомки фіксує потужну пожежу на 23 арсеналі ГРАУ.
Кількість вогнищ пожеж збільшується з кожною хвилиною.
На другому фото показано взаємне розташування 23 арсеналу в Жовтневому та 107 арсеналу в Торопці.
Astra також пише, що, за її даними, атакували 23-й арсенал ГРАУ в селищі Жовтневому Тверській області.
Нагадаємо, в ніч на 18 вересня українські дрони, керовані СБУ, ГУР та СЗГ, завдали нищівного удару по великому складу ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ у населеному пункті Торопець Тверської області. На складі зберігалися ракети для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБ та артилерійські боєприпаси.
Сьогодні вночі безпілотники атакували Тихорецький район Краснодарського краю. Місцеві жителі кажуть, що удар припав по складу з боєприпасами.
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