Дрони атакували ще один склад боєприпасів у Тверській області РФ, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на telegram-канали Кримський вітер та Astra .

23 арсенал ГРАУ знаходиться всього за 16 км на південь від раніше знищеного 107 арсеналу в Торопці.

Моніторингова група Кримського вітру за результатами даних супутникової зйомки фіксує потужну пожежу на 23 арсеналі ГРАУ.

Кількість вогнищ пожеж збільшується з кожною хвилиною.

На другому фото показано взаємне розташування 23 арсеналу в Жовтневому та 107 арсеналу в Торопці.

Astra також пише, що, за її даними, атакували 23-й арсенал ГРАУ в селищі Жовтневому Тверській області.