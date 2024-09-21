ua en ru
Сб, 21 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Краснодарському краї горить колишня база ПВК "Вагнера" ​​(відео)

Росія, Субота 21 вересня 2024 13:24
UA EN RU
У Краснодарському краї горить колишня база ПВК "Вагнера" ​​(відео) Фото: у Краснодарському краї горить колишня база ПВК "Вагнера" (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На колишній базі ПВК "Вагнера" ​​в Краснодарському краї сталася пожежа. Об'єкт розташований у хуторі Молькіно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Відомо, що на базі горять адміністративні споруди, у тому числі будинок колишнього штабу.

"Що спричинило пожежу, невідомо", - пише видання.

Що відомо про базу "вагнерівців" у Молькіно

У липні 2023 року, після заколоту Пригожина, найманці оголосили, що база в Молькіно нібито "офіційно припиняє своє існування".

Після цього база перейшла до так званого "Африканського корпусу" найманців - підрозділу з колишніх бійців ПВК "Вагнера", підпорядкованому Міноборони РФ. Вони діють у Буркіна-Фасо, Лівії, Малі, ЦАР та Нігері.

Додамо, що хутір Молькіно розташований за 40 км від Краснодара. За даними на 2016 рік, як писали росЗМІ, в Молькіно дислокувалися три військові підрозділи РФ:

  • 1-ша гвардійська ракетна бригада (в/ч 31853);
  • 10-а окрема бригада спеціального призначення ГРУ Міноборони (в/ч 51532);
  • 243-й загальновійськовий полігон (в/ч 55485).

На початку 2015 року, перед появою в Молькіно найманців ПВК "Вагнера", полігон було серйозно модернізовано, а на навчальний майданчик поставлено нове обладнання.

Удари по складах у Росії

У ніч на 21 вересня дрони атакували ще один склад боєприпасів у Тверській області та склад боєприпасів у Краснодарському краї РФ.

Зокрема, під Тихорецьком Краснодарського краю РФ було атаковано 719 баз артилерійських боєприпасів. Туди росіяни звозили північнокорейські снаряди.

Детальніше про атаку дронів у Росії в ніч на 21 вересня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
ЗМІ написали про 80 тисяч втрат українських військових у війні. Що каже Зеленський
ЗМІ написали про 80 тисяч втрат українських військових у війні. Що каже Зеленський
DAILY
Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади