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В Краснодарском крае горит бывшая база ЧВК "Вагнера" (видео)

Россия, Суббота 21 сентября 2024 13:24
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В Краснодарском крае горит бывшая база ЧВК "Вагнера" (видео) Фото: в Краснодарском крае горит бывшая база ЧВК "Вагнера" (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На бывшей базе ЧВК "Вагнера" в Краснодарском крае произошел пожар. Объект расположен в хуторе Молькино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

Известно, что на базе горят административные постройки, в том числе здание бывшего штаба.

"Что стало причиной пожара, неизвестно", - пишет издание.

Что известно о базе "вагнеровцев" в Молькино

В июле 2023 года, после мятежа Пригожина, наемники объявили, что база в Молькино якобы "официально прекращает свое существование".

После этого база перешла к так называемому "Африканскому корпусу" наемников -подразделению из бывших бойцов ЧВК "Вагнера", подчиненному Минобороны РФ. Они действуют в Буркина-Фасо, Ливии, Мали, ЦАР и Нигере.

Добавим, что хутор Молькино расположен в 40 км от Краснодара. По данным на 2016 год, как писали росСМИ, в Молькино дислоцировались три воинских подразделения РФ:

  • 1-я гвардейская ракетная бригада (в/ч 31853);
  • 10-я отдельная бригада специального назначения ГРУ Минобороны (в/ч 51532);
  • 243-й общевойсковой полигон (в/ч 55485).

В начале 2015 года, перед появлением в Молькино наемников ЧВК "Вагнера", полигон был серьезно модернизирован, а на учебную площадку поставлено новое оборудование.

Удары по складам в России

В ночь на 21 сентября дроны атаковали еще один склад боеприпасов в Тверской области и склад боеприпасов в Краснодарском крае РФ.

В частности, под Тихорецком Краснодарского края РФ была атакована 719 база артиллерийских боеприпасов. Туда россияне свозили северокорейские снаряды.

Подробнее об атаке дронов в России в ночь на 21 сентября - читайте в материале РБК-Украина.

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