У Краснодарському краї дрони атакували судно в порту "Кавказ": що відомо про втрати

Губернатор регіону Вєніамін Кондрат'єв повідомив, що атака по Краснодарському краю була нанесена вранці.

"Цього ранку безпілотниками було атаковано поромне судно в порту "Кавказ". Зараз на місці працюють екстрені служби. Займання локальне, загрози поширення вогню немає", - написав він, звинувативши у цьому Київ.

За його словами, серед членів екіпажу та співробітників порту є постраждалі та загиблий.

Водночас, як повідомили очевидці у моніторингових групах, у бік порту "Кавказ" їхали автомобілі швидкої допомоги та пожежники.

Варто зазначити, що крім пасажирських перевезень у порту "Кавказ" є залізнична поромна лінія, яка займається транспортуванням вантажів, скрапленого газу, нафтопродуктів, технічного мастила, скла та хімпродуктів.