У Краснодарському краї дрони атакували судно в порту "Кавказ": що відомо про втрати

У Краснодарському краї безпілотники атакували поромне судно в порту "Кавказ". Серед членів екіпажу є загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові групи та губернатора регіону.
Губернатор регіону Вєніамін Кондрат'єв повідомив, що атака по Краснодарському краю була нанесена вранці.
"Цього ранку безпілотниками було атаковано поромне судно в порту "Кавказ". Зараз на місці працюють екстрені служби. Займання локальне, загрози поширення вогню немає", - написав він, звинувативши у цьому Київ.
За його словами, серед членів екіпажу та співробітників порту є постраждалі та загиблий.
Водночас, як повідомили очевидці у моніторингових групах, у бік порту "Кавказ" їхали автомобілі швидкої допомоги та пожежники.
Варто зазначити, що крім пасажирських перевезень у порту "Кавказ" є залізнична поромна лінія, яка займається транспортуванням вантажів, скрапленого газу, нафтопродуктів, технічного мастила, скла та хімпродуктів.
Нагадаємо, що сьогодні повідомлялось про ймовірну атаку безпілотників на Севастополь, Керч та Джанкой. Там було чутно вибухи.
Вчора, 22 липня, у російському місті Туапсе прогриміло близько 5 вибухів з боку місцевої нафтобази. Окупанти тоді також повідомили про нібито успішне відбиття атаки БПЛА.
Попри це пізніше стало відомо, що на підприємстві почалася пожежа, було пошкоджено інфраструктуру.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.