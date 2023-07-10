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У Краснодарі застрелили капітана, який винен в ракетному ударі по Вінниці

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Понеділок 10 липня 2023 20:40
У Краснодарі застрелили капітана, який винен в ракетному ударі по Вінниці Фото: Станіслава Ржицького застрелено в Краснодарі 10 липня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Краснодарі застрелено заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи Станіслава Ржицького. Він був начальником міського відділу з мобілізаційної роботи та командиром підводного човна "Краснодар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські Telegram-канали.

Як пишуть росЗМІ, Ржицький нібито вирушив о восьмій годині на щоденну ранкову пробіжку. Там його біля спорткомплексу "Олімп" підстеріг невідомий та вистрелив чотири рази в спину та груди. Після чого стрілок втік з місця події. Ржицький помер на місці від поранень.

Нагадаємо, Ржицький був капітаном 2-го рангу та командиром підводного човна "Краснодар". Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що саме він запускав "Калібри" по мирних українських містах у липні минулого року.

В тому числі його підозрюють в обстрілі Вінниці.

Інформацію про загибель Ржицького підтвердили у адміністрації міста Краснодар.

"За фактом його смерті проводять перевірку правоохоронні органи", - сказано в повідомленні.


У Краснодарі застрелили капітана, який винен в ракетному ударі по Вінниці

Фото: Станіслав Ржицький (t.me/bazabazon)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні ліквідували Євгена Писаренка - командира російського спецзагону "Ахмат". Він з початку повномасштабного вторгнення воював у Донецькій області.

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