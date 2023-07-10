В Краснодаре застрелили капитана, виновного в ракетном ударе по Виннице

В Краснодаре застрелен заместитель начальника отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Он был начальником городского отдела по мобилизационной работе и командиром подводной лодки "Краснодар".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российские пропагандистские Telegram-каналы.

Как пишут росСМИ, Ржицкий якобы отправился в восемь часов на ежедневную утреннюю пробежку. Там его возле спорткомплекса "Олимп" подстерегал неизвестный и выстрелил четыре раза в спину и грудь. После чего стрелок скрылся с места происшествия. Ржицкий скончался на месте от ранений.

Напомним, Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подводной лодки "Краснодар". Ранее в СМИ появилась информация, что именно он запускал "Калибры" по мирным украинским городам в июле прошлого года. В том числе его подозревают в обстреле Винницы.

Информацию о гибели Ржицкого подтвердили в администрации города Краснодар.

"По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы", – говорится в сообщении.



Фото: Станислав Ржицкий (t.me/bazabazon)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине ликвидировали Евгения Писаренко – командира российского спецотряда "Ахмат". Он с начала полномасштабного вторжения воевал в Донецкой области.

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