ЗСУ ліквідували командира загону чеченського спецназу "Ахмат"

В Україні ліквідували Євгена Писаренка - командира російського спецзагону "Ахмат". Він з початку повномасштабного вторгнення воював у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командира підрозділу "Ахмат" Апті Алаудінов.

"Дякую батькам, які виростили такого Героя (Писаренко Євген Валерійович - Царства тобі небесного і нехай земля тобі буде пухом - мій дорогий брат), велика людина з великим серцем", - написав Алаудінов.

Окупант мав позивний "Большой". Раніше він служив у ставропольському ОМОНі, де отримав звання полковника. З початку повномасштабного вторгнення Писаренко добровільно вступив до армії РФ. Потім у складі чеченського батальйону "Ахмат" брав участь у війни Росії проти України.

Фото: Євген Писаренко (росЗМІ)

Нагадаємо, 14 червня, в українських та російських Telegram-каналах почали поширювати інформацію про вбивство чи поранення Делімханова на Запорізькому напрямку внаслідок удару ЗСУ. Він був "правою рукою" голови Чечні Рамзана Кадирова.

Пізніше Кадиров злякався і почав благати українську розвідку надати йому інформацію про те, куди саме було завдано удару. Він хотів підкупити наших розвідників "щедрою винагородою".

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