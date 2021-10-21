"Красная" зона расширилась, а в Киеве повысятся цены на проезд: новости за 20 октября

Сумская область войдет в "красную" зону карантина, Киев поднимет цены на проезд в общественном транспорте, биткойн превысил отметку 66 000 долларов. Подробнее о том, что произошло в среду, 20 октября - в материале РБК-Украина.

Сумскую область отправляют в "красную" зону

В Украине станет на одну "красную" зону больше. Сумская область войдет в "красную" зону карантина в полночь 23 октября.

Помимо Сумской, в этой зоне сегодня находятся следующие области: Днепропетровская; Донецкая; Запорожская; Одесская; Херсонская. После ужесточения карантина в этих областях под запретом будет работа кафе и ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, театров, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, учреждений культуры.

В Крыму людям старше 65 лет запретили выходить из дома. До особого распоряжения

В оккупированном Крыму решили ужесточать карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Так, с 25 октября жители Крыма в возрасте от 65 лет обязаны все время находиться дома.

Кроме того, российские СМИ пишут о том, что в Государственной думе России предложили запретить въезд на территорию оккупированного Крыма без сертификата о вакцинации от COVID, справки о наличии антител или ПЦР-теста. Также есть информация о том, что после 7 ноября при въезде на полуостров нужно будет сдать экспресс-тест.

Киев поднимет цены на проезд в общественном транспорте, вслед за другими городами

В Киеве подорожает проезд в метро и наземном общественном транспорте. Необходимость пойти на такой "непопулярный шаг" первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник объяснил намерением сохранить стабильную работу коммунальных предприятий-перевозчиков.

Так, столичные власти начинают процедуру по повышению тарифа на проезд в подземке и другом коммунальном общественном транспорте.

"Сегодня, в условиях повышения тарифов на энергоносители, оставить стоимость проезда на существующем уровне означает: загнать перевозчиков в долговые ямы, а впоследствии и парализовать работу транспортных предприятий", - заявил Поворозник. Между тем в столице сохранят все имеющиеся льготы на проезд для граждан.

Биткойн превысил отметку 66 000 долларов. Это новый исторический максимум

Курс биткойна 20 октября, превысил отметку 66 000 долларов. Это является новым историческим максимумом. По состоянию на 16:59 по киевскому времени биткойн торговался на отметке 66 040 долларов. Его стоимость поднялась на 5,7%.

Отметим, предыдущий рекорд был установлен 14 апреля 2021 года.

Легкие сгорели: во Львове от COVID-19 умерла многодетная мать, противница вакцинации

Во Львове в больнице умерла от осложнений от коронавирусной болезни 40-летняя женщина, мать троих детей. Члены семьи пациентки, включая ее саму - ярые противники вакцинации от COVID-19, что в итоге и привело к трагедии.

Женщина попала в больницу скорой медицинской помощи в критическом состоянии. "Кроме нее, еще трое членов семьи, в том числе брат и сестра, имеют положительный ПЦР-тест. Она у нас находилась трое суток. За это время ее дважды реанимировали", - рассказала заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии больницы Наталия Матолинец. Медик добавила, что семья пациентки "настроена агрессивно и на контакт ни с кем не идет".

"Барселона" в экономрежиме обыграла "Динамо" и опустила киевлян на последнее место в ЛЧ

Киевское "Динамо" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде минимально уступило каталонской "Барселоне" - 0:1. Победа позволила каталонцам подняться с последнего места, опустив туда киевлян.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Снег с дождем. В Украину идет резкое похолодание: синоптики назвали дату

В Украину идет резкое похолодание. В двух областях будет снег с дождем, а по всей стране опустится температура воздуха.

Несмотря на то, что сегодня в Украину пришло осеннее потепление, уже к концу недели в украинских областях снова похолодает. Более того, 24 октября прогнозируют снег с дождем в Черниговской и Сумской областях. Небольшой дождь будет в Киевской и Житомирской областях.