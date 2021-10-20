"Барселона" в экономрежиме обыграла "Динамо" и опустила киевлян на последнее место в ЛЧ

Киевское "Динамо" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде минимально уступило каталонской "Барселоне" - 0:1. Победа позволила каталонцам подняться с последнего места, опустив туда киевлян.

Каталонцы с первых минут перевели игру на половину поля украинского клуба и постепенно стали создавать опасные моменты у ворот Георгия Бущана. Первый шанс игроки "Барсы" создали на 2-й минуте, но Сержиньйо Дест головой в створ ворот не попал. Еще один шанс после удара головой каталонцы создали на 18-й минуте, но уже Люк Де Йонг был неточным. А далее пришлось вступать в игру и киперу киевлян - Бущан смог кончиками пальцев дотянуться до мяча после удара того же Де Йонга.

Но все же до конца первой половины "сине-гранатовые" своего добились. На 36-й минуте Жорди Альба после подачи с углового первый подхватил мяч за пределами штрафной и забросил на Жерара Пике, который с угла вратарской слету послал мяч в сетку - 1:0.

С таким счетом команды и ушли на перерыв. Причем в первой половине киевляне вообще ничем в атаке не отметились.

На старте второй половины "бело-синие" чуть не привезли гол в собственные ворота. Бущан получил мяч практически на линии и оказался под прессингом Ансу Фати. Кипер киевлян немного замешкался и его успел накрыть игрок "Барсы". Мяч отлетел к Депаю, который переправил на Фати, но тот, находясь спиной к воротам, попасть в створ с пары метров не смог.

Но далее каталонцы немного успокоились, видимо, держали в голове будущий воскресный матч против "Реала" в Ла-Лиге. Киевляне этим штилем со стороны соперника начали пользовать, потихоньку отодвинув мяч от своих ворот. И даже создали относительно опасный момент. Виктор Цыганков на 70-й минуте получил мяч в глубине штрафной, но его удар заблокировали защитники.

Правда, сразу же "Барса" ответила. Фелиппе Коутиньо получил мяч в штрафной после розыгрыша углового и пробивал слету, но, благо, мяч просвистел над перекладиной.

Больше моментов у команд в матче не было. В итоге победа "Барселоны", которая позволила каталонцам уйти с последнего места в группе E, которое заняло "Динамо".

Сегодня, в 22:00, состоится еще один матч в нашей группе - "Бенфика" примет дома "Баварию". Пока ситуация в группе E следующая:

"БАРСЕЛОНА" - "ДИНАМО" 1:0

Пике, 36

"Барселона": Тер Штеген - Мингуеза (Коутиньо, 46), Пике, Лангле, Альба - Гави (Роберто, 68), Бускетс, Ф. Де Йонг - Дест, Л. Де Йонг (Фати, 46), Депай (Агуэро, 75)

"Динамо": Бущан - Кендзьора (Тымчик, 78), Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков (Караваев, 85), Буяльский (Рамирес, 85), Де Пена (Витиньо, 61) - Супряга (Гармаш, 61)