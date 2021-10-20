Киев поднимет цены на проезд в городском общественном транспорте

Цены на проезд в общественном транспорте Киева поднимутся. Городская власть уже начала процедуру, коммунальные перевозчики должны предложить новые обоснованные тарифы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Как заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, цены на проезд поднимут, чтобы сохранить стабильную работу коммунальных перевозчиков. Нынешняя ситуация в условиях повышения тарифов на энергоносители может парализовать работу транспортных предприятий.

"Именно поэтому мы вынуждены начать процедуру по повышению тарифа. Сейчас мы ожидаем предложения от коммунальных предприятий относительно экономического обоснования тарифа. После этого будет сформирована обоснованная стоимость проезда, и мы подадим предложение на обсуждение общественности", - отметил он.

Он подчеркнул, что летом подорожал проезд в Львове, Полтаве, Николаеве, Запорожье и других городах. А также объяснил, что невозможно увеличить дотации на общественный транспорт в условиях, когда нужно обеспечить низкий тариф на отопление в Киеве.

В то же время все льготы продолжат действовать на транспорте.