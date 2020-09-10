"Красная зона" охватила еще несколько городов и районов: список

Согласно новому делению Украины на зоны карантина, "красная зона" охватила еще несколько городов и районов. Крупные города - Черновцы, Тернополь и Ивано-Франковск - остаются с наиболее жесткими карантинными ограничениями.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Согласно новому зонированию, в "красной зоне" с 14 сентября будут:

Чоп Закарпатской области;

Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

Дубно Ровенской области;

Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

Канев Черкасской области;

Черновцы, Герцаевский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

Отметим, в "красной зоне" должна быть остановлена работа общественного транспорта, закрываются школы и детсады. Разрешается высадка пассажиров с транзитного и межобластного транспорта. Также в здесь действуют все ограничения менее суровых зон.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев с 14 сентября войдет в "оранжевую зону". В этой зоне запрещены массовые мероприятия с участием более 100 человек и более одного человека на 20 квадратных метров. Также запрещена работа хостелов и гостиниц, спортзалов и развлекательных заведений.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины не исключает возможность введения режима "красной зоны" по всей стране в случае ухудшения эпидемической ситуации.