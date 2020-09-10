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"Червона зона" охопила ще кілька міст і районів: список

Автор: РБК-Україна

Згідно з новим поділом України на зони карантину, "червона зона" охопила ще кілька міст і районів. Великі міста - Чернівці, Тернопіль та Івано-Франківськ - залишаються з найбільш жорсткими карантинними обмеженнями.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Згідно з новим зонуванням, у "червоній зоні" з 14 вересня будуть:

  • Чоп Закарпатської області;
  • Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
  • Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області;
  • Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
  • Дубно Рівненської області;
  • Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області;
  • Великобурлуцький район Харківської області;
  • Славута та Волочиський район Хмельницької області;
  • Канів Черкаської області;
  • Чернівці, Герцаївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області;
  • Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.

Відзначимо, у "червоній зоні" має бути зупинена робота громадського транспорту, закриваються школи та дитсадки. Дозволяється висадка пасажирів з транзитного та міжобласного транспорту. Також тут діють всі обмеження менш суворих зон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ з 14 вересня увійде до "помаранчевої зони". У цій зоні заборонені масові заходи за участю більше 100 осіб і більше однієї людини на 20 квадратних метрів. Також заборонено роботу хостелів та готелів, спортзалів і розважальних закладів.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я України не виключає можливість введення режиму "червоної зони" по всій країні в разі погіршення епідемічної ситуації.

Прогноз погоди
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