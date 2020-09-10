"Червона зона" охопила ще кілька міст і районів: список

Згідно з новим поділом України на зони карантину, "червона зона" охопила ще кілька міст і районів. Великі міста - Чернівці, Тернопіль та Івано-Франківськ - залишаються з найбільш жорсткими карантинними обмеженнями.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Згідно з новим зонуванням, у "червоній зоні" з 14 вересня будуть:

Чоп Закарпатської області;

Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області;

Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

Дубно Рівненської області;

Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області;

Великобурлуцький район Харківської області;

Славута та Волочиський район Хмельницької області;

Канів Черкаської області;

Чернівці, Герцаївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області;

Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.

Відзначимо, у "червоній зоні" має бути зупинена робота громадського транспорту, закриваються школи та дитсадки. Дозволяється висадка пасажирів з транзитного та міжобласного транспорту. Також тут діють всі обмеження менш суворих зон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ з 14 вересня увійде до "помаранчевої зони". У цій зоні заборонені масові заходи за участю більше 100 осіб і більше однієї людини на 20 квадратних метрів. Також заборонено роботу хостелів та готелів, спортзалів і розважальних закладів.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я України не виключає можливість введення режиму "червоної зони" по всій країні в разі погіршення епідемічної ситуації.