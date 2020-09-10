"Червона зона" охопила ще кілька міст і районів: список

Згідно з новим поділом України на зони карантину, "червона зона" охопила ще кілька міст і районів. Великі міста - Чернівці, Тернопіль та Івано-Франківськ - залишаються з найбільш жорсткими карантинними обмеженнями.
Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Згідно з новим зонуванням, у "червоній зоні" з 14 вересня будуть:
Відзначимо, у "червоній зоні" має бути зупинена робота громадського транспорту, закриваються школи та дитсадки. Дозволяється висадка пасажирів з транзитного та міжобласного транспорту. Також тут діють всі обмеження менш суворих зон.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ з 14 вересня увійде до "помаранчевої зони". У цій зоні заборонені масові заходи за участю більше 100 осіб і більше однієї людини на 20 квадратних метрів. Також заборонено роботу хостелів та готелів, спортзалів і розважальних закладів.
Крім того, Міністерство охорони здоров'я України не виключає можливість введення режиму "червоної зони" по всій країні в разі погіршення епідемічної ситуації.