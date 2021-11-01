"Красная" зона охватила 15 регионов, а в Харькове состоялись выборы мэра: новости за выходные

Количество областей Украины в "красной" зоне карантина возросло до 15, появились данные экзит-пола по выборам в Харькове, Украина перешла на зимнее время. Подробнее о том, что произошло на выходных, 30-31 октября, - в материале РБК-Украина.

Теперь официально. "Красная" зона охватила 15 регионов: список областей и ограничений

В полночь 30 октября количество областей Украины в "красной" зоне карантина возросло до 15. С этого дня локдаун начал действовать в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях.

РБК-Украина рассказывает, какие области уже в "красной" зоне и какие ограничения там действуют.

Выборы мэра Харькова завершились в один тур: данные экзит-пола

На выборах городского головы Харькова побеждает секретарь горсовета Игорь Терехов. По предварительным данным, за него проголосовали 53,8% избирателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные экзит-пола компании New Image Marketing Group, в ходе которого было опрошено 7490 человек.

На втором месте бывший глава Харьковской ОГА Михаил Добкин, за которого отдали свои голоса 24,5% избирателей. Он баллотировался как самовыдвиженец. Таким образом, второй тур на выборах, скорее всего, не потребуется и Терехов станет мэром Харькова.

Турция не хочет, чтобы Украина использовала название "турецкий Байрактар"

Украина должна прекратить называть купленные ударные беспилотники Bayraktar. Ведь сейчас они принадлежат уже ей. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Возможно, он был изготовлен в Турции, но он принадлежит Украине. Турцию нельзя обвинять в этом. Украина должна прекратить использовать наше название", - сказал Чавушоглу после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита G20.

Украина перешла на зимнее время

Украина перешла на зимнее время. Это могло произойти в последний раз.

Еще с 1981 года Украина дважды в год сменяет время. В конце марта переходит на летний, а в конце октября - на зимний. Но на этот раз зимнее время может стать неизменным. Руслан Стефанчук, став новым председателем Верховной Рады, вспомнил о своей идее отменить перевод часов и остаться жить по зимнему.

Выборы в Грузии: лидируют кандидаты от правящей партии, оппозиция не признает результаты

Центральная избирательная комиссия Грузии подсчитала результаты местных выборов. Победу в 19 из 20 муниципалитетов одержали кандидаты правящей партии "Грузинская мечта". В Тбилиси во втором туре выборов мэра после подсчета 96,2% бюллетеней лидирует кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который набрал 55,5% голосов. Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанор Мелия набрал в столице Грузии 44,5% голосов.

При этом кандидат в мэры города Рустави, один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе заявляет, что его партия не признает итоги второго тура местных выборов, которые были сфальсифицированы властями.

Стало известно, когда Ломаченко проведет следующий поединок

Стало известно, когда украинский боксер Василий Ломаченко проведет свой следующий поединок. Бой между Василием Ломаченко и Ричардом Комми пройдет 11 декабря в Нью-Йорке.

Данный поединок будет для украинского боксер вторым после поражения от Теофимо Лопеса. Ранее Ломаченко добыл победу над Масайоши Накатани.

Синоптики рассказали, ждать ли дневных морозов и снега в ноябре: прогноз на месяц

Погода в Украине в ноябре будет неустойчивой, с колебаниями температуры и осадками. Во второй половине месяца вероятно похолодание и даже снег, а к концу месяца возможны дневные морозы.

Что будет с погодой в последний месяц осени - читайте в материале Styler.