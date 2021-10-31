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Турция не хочет, чтобы Украина использовала название "турецкий Байрактар"

Новина українською →
Анкара, Воскресенье 31 октября 2021 13:43
Турция не хочет, чтобы Украина использовала название "турецкий Байрактар" Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина должна прекратить называть купленные ударные беспилотники Bayraktar. Ведь сейчас они принадлежат уже ей.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на abcgazetesi.

"Возможно, он был изготовлен в Турции, но он принадлежит Украине. Турцию нельзя обвинять в этом. Украина должна прекратить использовать наше название", - сказал Чавушоглу после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита G20.

Он объяснил запрет на использование названия тем, что в Украине это оружие нельзя называть турецким только из-за факта покупки.

"Если государство покупает его у нас, это уже не турецкий продукт. Возможно, он был произведен в Турции, но он принадлежит Украине. Турцию нельзя в чем-то винить", - заявил он.

По его словам, во время борьбы с терроризмом в странах Турция сталкиваетсяя с разным оружием из разных стран, в том числе из России.

"Мы никогда не обвиняем Россию. Украина также должна прекратить использовать наше название", - сказал Чавушоглу.

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