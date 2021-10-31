Выборы в Грузии: лидируют кандидаты от правящей партии, оппозиция не признает результаты

По предварительным данным правящая партия набрала 48,56%. Кандидаты правящей партии "Грузинская мечта" лидируют во всех 20 муниципалитетах, где проходил второй тур местных выборов, заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Эхо Кавказа ".

"Согласно официальным данным подписанных актов итогов голосования с практически всех избирательных участков, лидируют кандидаты нашей партии. В частности, в Тбилиси подсчитаны данные с 645 из 769 участков, и лидирует наш кандидат в мэры Каха Каладзе с 55,6% поддержки избирателей", - сказал Кобахидзе.

Эти данные получены от представителей "Грузинской мечты" в избирательных комиссиях.

"Оппозиция должна ждать очередных парламентских выборов в 2024 году", - заметил Кобахидзе.

ЦИК Грузии подсчитал итоги состоявшегося голосования на местных выборах на 1446 из 3743 избирательных участков. По имеющимся данным правящая партия набрала - 48,56%, оппозиционная партия "Единое национальное движение" - 31,23%.

Также в пяти крупных городах Грузии - Тбилиси, Батуми, Рустави, Поти и Кутаиси - на выборах мэров побеждают кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта".

Но кандидат в мэры города Рустави, один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе заявляет, что его партия не признает итоги второго тура местных выборов, которые были сфальсифицированы властями.

"Мы не примем итоги выборов, навязанные нам насильниками, и предпримем соответствующие меры, в том числе и острый протест. Этот насильственный акт, совершенный властями, никогда не будет признан демократическими выборами. Мы намерены бороться", - сказал он.

Единственный муниципалитет, в котором на выборах мэра лидирует кандидат от оппозиции - Цаленджиха (Самегрело, Западная Грузия). После подсчета голосов с 55% участков у Георгия Харчилава ("Национальное движение") - 51.75%, у Гоги Гулордава ("Грузинская мечта") - 48.25%.