Кращий результат сезону! Магучіх виграла змагання What Gravity Challenge

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат нашої спортсменки на змаганнях 9 травня.

На п’єдесталі пошани до Магучіх приєдналися австралійка Елеонор Паттерсон, яка посіла друге місце з результатом 1,96 м, та ще одна українка Юлія Левченко, яка з особистим рекордом сезону - 1,94 м - здобула бронзу.​

Ярослава встановила найкращий результат сезону - 2,02 метра. Це вже третя перемога 23-річної спортсменки в літньому сезоні 2025 року.​

Досягнення Магучіх у 2025 році

Сезон 2025 року став для Ярослави надзвичайно успішним.

Так, вона здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи в приміщенні в Апелдорні з результатом 1,99 м. Це була третя поспіль перемога Магучіх на цьому турнірі, що дозволило їй стати лише другою спортсменкою в історії, яка тричі поспіль вигравала чемпіонат Європи в приміщенні.​

Також вона перемогла на турнірі в італійському Удіне, де вона відкрила сезон з результатом 1,94 м.​

Крім того Ярослава занесла до свого активу перемоги на етапах Діамантової ліги в Сямені та Шанхаї, з результатами 1,97 м та 2,00 м відповідно.​

Ці досягнення підкреслюють стабільність та високий рівень підготовки Ярослави Магучіх, яка продовжує тримати лідерство у світовій легкій атлетиці.​

Світовий рекорд

Нагадаємо, що в липні 2024 року на етапі Діамантової ліги в Парижі Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок, подолавши планку на висоті 2,10 м. Цей рекорд перевершив попереднє досягнення болгарки Стефки Костадінової, яке трималося з 1987 року.​

Завдяки своїм досягненням, Ярослава Магучіх не лише встановлює нові спортивні стандарти, але й надихає молоде покоління спортсменів в Україні та за її межами.