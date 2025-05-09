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Лучший результат сезона! Магучих выиграла соревнования What Gravity Challenge

Пятница 09 мая 2025 20:17
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Лучший результат сезона! Магучих выиграла соревнования What Gravity Challenge Ярослава Магучих (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Украинка Ярослава Магучих продолжает доминировать в мировой легкой атлетике, одержав очередную победу на What Gravity Challenge.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат нашей спортсменки на соревнованиях 9 мая.

Что известно об очередном рекорде Магучих

Ярослава установила лучший результат сезона - 2,02 метра. Это уже третья победа 23-летней спортсменки в летнем сезоне 2025 года.

На пьедестале почета к Магучих присоединились австралийка Элеонор Паттерсон, которая заняла второе место с результатом 1,96 м, и еще одна украинка Юлия Левченко, которая с личным рекордом сезона - 1,94 м - получила бронзу.

Достижения Магучих в 2025 году

Сезон 2025 года стал для Ярославы чрезвычайно успешным.

Так, она завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в помещении в Апелдорне с результатом 1,99 м. Это была третья подряд победа Магучих на этом турнире, что позволило ей стать лишь второй спортсменкой в истории, которая трижды подряд выигрывала чемпионат Европы в помещении.

Также она победила на турнире в итальянском Удине, где она открыла сезон с результатом 1,94 м.

Кроме того Ярослава занесла в свой актив победы на этапах Бриллиантовой лиги в Сямэне и Шанхае, с результатами 1,97 м и 2,00 м соответственно.

Эти достижения подчеркивают стабильность и высокий уровень подготовки Ярославы Магучих, которая продолжает держать лидерство в мировой легкой атлетике.

Мировой рекорд

Напомним, что в июле 2024 года на этапе Бриллиантовой лиги в Париже Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин, преодолев планку на высоте 2,10 м. Этот рекорд превзошел предыдущее достижение болгарки Стефки Костадиновой, которое держалось с 1987 года.

Благодаря своим достижениям, Ярослава Магучих не только устанавливает новые спортивные стандарты, но и вдохновляет молодое поколение спортсменов в Украине и за ее пределами.

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