Кращі виші Миколаєва: куди вступати, щоб потім не пошкодувати
Вступна кампанія 2025 року стартує зовсім скоро. Тож вже зараз майбутні випускники та абітурієнти вибирають університет, освіта в якому дасть якісні знання та можливість побудувати успішну кар'єру.
Докладніше про те, на що звертати увагу під час вибору університету та які з вишів у Миколаєві та області можна вважати кращими, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Виші в Миколаєві та області: як обрати й на що звертати увагу
В цілому виші міста Миколаїв та Миколаївської області займають далеко не останнє місце серед освітніх закладів України. Більшість з них входить у рейтинг "Топ-200", що гарантує студентам:
- як якісну освіту;
- так і можливість подальшого працевлаштування.
Під час вибору майбутньої альма-матер абітурієнтам варто звертати увагу на такі моменти:
- форму власності освітнього закладу (державний університет, його філія, приватний університет);
- наявність підготовчих освітніх курсів (що збільшує шанси на вступ);
- рівень акредитації ЗВО (від нього залежить освітньо-кваліфікаційний рівень, який можна отримати - молодший спеціаліст, спеціаліст, бакалавр, магістр);
- наявні форми навчання за тією чи іншою спеціальністю (денна або заочна, платна або безкоштовна);
- можливість отримання післядипломної освіти;
- можливість пройти навчання в аспірантурі або докторантурі;
- можливість заселення в гуртожиток;
- можливість проходження військової кафедри тощо.
Консолідований рейтинг: які ЗВО можна вважати кращими
Щороку інформаційний освітній ресурс "Освіта.ua" складає консолідований рейтинг закладів вищої освіти (ЗВО) України на базі даних провідних авторитетних національних рейтингів:
- "Топ-200 Україна";
- "Scopus";
- "Бал НМТ на контракт".
Згідно з рейтингом закладів вищої освіти Миколаєва та Миколаївської області за 2024 рік, до четвірки найкращих потрапили:
- Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;
- Чорноморський національний університет імені Петра Могили;
- Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського;
- Миколаївський національний аграрний університет.
Найкращі виші Миколаєва та області (інфографіка: osvita.ua/vnz/rating)
Варто зазначити, що цьогорічний рейтинг опубліковано поки ще не було. Проте переважно перелік кращих освітніх закладів з року в рік залишається незмінним.
Знайти конкретний виш та дізнатись більше інформації про нього можна на порталі "Вступ.ОСВІТА.UA".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки балів потрібно набрати на НМТ-2025, щоб вступити до вишу, та що робити тим, хто не зміг подолати поріг.
Читайте також про 10 кращих українських вищих навчальних закладів, які увійшли до міжнародного рейтингу 2025 року.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Освіта.ua", "Вступ.ОСВІТА.UA".
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