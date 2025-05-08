Лучшие вузы Николаева: куда поступать, чтобы потом не пожалеть
Вступительная кампания 2025 года стартует совсем скоро. Поэтому уже сейчас будущие выпускники и абитуриенты выбирают университет, образование в котором даст качественные знания и возможность построить успешную карьеру.
Подробнее о том, на что обращать внимание при выборе университета и какие из вузов в Николаеве и области можно считать лучшими, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Вузы в Николаеве и области: как выбрать и на что обращать внимание
В целом вузы города Николаев и Николаевской области занимают далеко не последнее место среди образовательных учреждений Украины. Большинство из них входит в рейтинг "Топ-200", что гарантирует студентам:
- как качественное образование;
- так и возможность дальнейшего трудоустройства.
При выборе будущей альма-матер абитуриентам стоит обращать внимание на такие моменты:
- форму собственности образовательного учреждения (государственный университет, его филиал, частный университет);
- наличие подготовительных образовательных курсов (что увеличивает шансы на поступление);
- уровень аккредитации ЗВО (от него зависит образовательно-квалификационный уровень, который можно получить - младший специалист, специалист, бакалавр, магистр);
- имеющиеся формы обучения по той или иной специальности (дневная или заочная, платная или бесплатная);
- возможность получения последипломного образования;
- возможность пройти обучение в аспирантуре или докторантуре;
- возможность заселения в общежитие;
- возможность прохождения военной кафедры и т.д.
Консолидированный рейтинг: какие ЗВО можно считать лучшими
Ежегодно информационный образовательный ресурс "Освіта.ua" составляет консолидированный рейтинг высших учебных заведений (ЗВО) Украины на базе данных ведущих авторитетных национальных рейтингов:
- "Топ-200 Україна";
- "Scopus";
- "Бал НМТ на контракт".
Согласно рейтингу высших учебных заведений Николаева и Николаевской области за 2024 год, в четверку лучших попали:
- Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова;
- Черноморский национальный университет имени Петра Могилы;
- Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского;
- Николаевский национальный аграрный университет.
Лучшие вузы Николаева и области (инфографика: osvita.ua/vnz/rating)
Стоит отметить, что рейтинг этого года опубликован пока еще не был. Однако преимущественно перечень лучших образовательных учреждений из года в год остается неизменным.
Найти конкретный вуз и узнать больше информации о нем можно на портале "Вступ.ОСВІТА.UA".
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько баллов нужно набрать на НМТ-2025, чтобы поступить в вуз, и что делать тем, кто не смог преодолеть порог.
Читайте также про 10 лучших украинских высших учебных заведений, которые вошли в международный рейтинг 2025 года.
При подготовке материала были использованы следующие источники: "Освіта.ua", "Вступ.ОСВІТА.UA".
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