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Лучшие вузы Николаева: куда поступать, чтобы потом не пожалеть

Четверг 08 мая 2025 14:04
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Лучшие вузы Николаева: куда поступать, чтобы потом не пожалеть Выбирать высшее учебное заведение для поступления-2025 стоит уже сейчас (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Вступительная кампания 2025 года стартует совсем скоро. Поэтому уже сейчас будущие выпускники и абитуриенты выбирают университет, образование в котором даст качественные знания и возможность построить успешную карьеру.

Подробнее о том, на что обращать внимание при выборе университета и какие из вузов в Николаеве и области можно считать лучшими, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Вузы в Николаеве и области: как выбрать и на что обращать внимание

В целом вузы города Николаев и Николаевской области занимают далеко не последнее место среди образовательных учреждений Украины. Большинство из них входит в рейтинг "Топ-200", что гарантирует студентам:

  • как качественное образование;
  • так и возможность дальнейшего трудоустройства.

При выборе будущей альма-матер абитуриентам стоит обращать внимание на такие моменты:

  • форму собственности образовательного учреждения (государственный университет, его филиал, частный университет);
  • наличие подготовительных образовательных курсов (что увеличивает шансы на поступление);
  • уровень аккредитации ЗВО (от него зависит образовательно-квалификационный уровень, который можно получить - младший специалист, специалист, бакалавр, магистр);
  • имеющиеся формы обучения по той или иной специальности (дневная или заочная, платная или бесплатная);
  • возможность получения последипломного образования;
  • возможность пройти обучение в аспирантуре или докторантуре;
  • возможность заселения в общежитие;
  • возможность прохождения военной кафедры и т.д.

Консолидированный рейтинг: какие ЗВО можно считать лучшими

Ежегодно информационный образовательный ресурс "Освіта.ua" составляет консолидированный рейтинг высших учебных заведений (ЗВО) Украины на базе данных ведущих авторитетных национальных рейтингов:

  • "Топ-200 Україна";
  • "Scopus";
  • "Бал НМТ на контракт".

Согласно рейтингу высших учебных заведений Николаева и Николаевской области за 2024 год, в четверку лучших попали:

  • Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова;
  • Черноморский национальный университет имени Петра Могилы;
  • Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского;
  • Николаевский национальный аграрный университет.

Лучшие вузы Николаева: куда поступать, чтобы потом не пожалетьЛучшие вузы Николаева и области (инфографика: osvita.ua/vnz/rating)

Стоит отметить, что рейтинг этого года опубликован пока еще не был. Однако преимущественно перечень лучших образовательных учреждений из года в год остается неизменным.

Найти конкретный вуз и узнать больше информации о нем можно на портале "Вступ.ОСВІТА.UA".

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько баллов нужно набрать на НМТ-2025, чтобы поступить в вуз, и что делать тем, кто не смог преодолеть порог.

Читайте также про 10 лучших украинских высших учебных заведений, которые вошли в международный рейтинг 2025 года.

При подготовке материала были использованы следующие источники: "Освіта.ua", "Вступ.ОСВІТА.UA".

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Николаев Вступительная кампания Советы Образование в Украине Вузы Университеты Абитуриенты
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