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Краще залишатися вдома. Українцям дали поради на випадок поїздки у негоду: що взяти з собою

Фото: українцям порадили залишатися вдома через негоду (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Найближчими днями в Україні очікуються сильні снігопади та морози. У разі поїздки потрібно подбати про теплий одяг та інструменти, якщо авто застрягне в дорозі.

Про це повідомила речниця ДСНС у Києві Світлана Водолага, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Згідно з прогнозом у нас несприятливі погодні умови складаються: або сильні морози, або снігопад. Звичайно, краще нікуди не вирушати ", - сказала вона.

Водночас, як зазначила речниця, якщо все ж таки хтось вирішить поїхати, потрібно подбати про власний транспорт, зимову гуму, потрібно повідомити знайомих чи родичів про поїздку. Також має бути певний запас для підзарядки телефонів, інструменти на випадок якщо авто застрягне, якісь теплі речі.

"А взагалі рекомендація залишатися вдома, і нікуди не рушати і дивитися за прогнозом погоди", - додала Водолага.

Негода в Україні

Нагадаємо, в Україні 8-9 січня очікуються складні погодні умови: сильний сніг та морози до 25 градусів. За прогнозом синоптиків, вторгнення арктичного повітря з півночі Європи призведе до утворення циклону над півднем України і Чорним морем.

Впродовж 8 січня, крім північної частини, південний циклон зумовить сніг, в центральних областях, у Харківській області - значний сніг, на півдні, в Донецькій та Луганській областях - значні опади, дощ з переходом у сніг.

До опадів у центральних, східних та центральних областях доєднаються ще пориви вітру 15-20 м/с, спостерігатимуться хуртовини та снігові замети.

За даними Міністерства енергетики, через погіршення погодних умов - налипання мокрого снігу та ожеледі - станом на ранок 8 січня в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів. Найскладніша ситуація в Дніпропетровській області, там без електроенергії понад 200 населених пунктів.

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