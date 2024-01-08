RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лучше оставаться дома. Украинцам дали советы на случай поездки в непогоду: что взять с собой

Фото: украинцам посоветовали оставаться дома из-за непогоды (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В ближайшие дни в Украине ожидаются сильные снегопады и морозы. При поездке нужно позаботиться о теплой одежде и об инструментах, если авто застрянет в пути.

Об этом сообщила спикер ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Согласно прогнозу у нас неблагоприятные погодные условия складываются: или сильные морозы, или снегопад. Конечно, лучше никуда не отправляться", - сказала она.

В то же время, как отметила спикер, если все же кто-то решит поехать, нужно позаботиться о собственном транспорте, зимней резине, нужно сообщить знакомым или родственникам о поездке. Также должен быть определенный запас для подзарядки телефонов, инструменты на случай, если авто застрянет, какие-то теплые вещи.

"А вообще рекомендация оставаться дома и никуда не двигаться и смотреть по прогнозу погоды", - добавила Водолага.

Непогода в Украине

Напомним, в Украине 8-9 января ожидаются сложные погодные условия : сильный снег и морозы до 25 градусов. По прогнозу синоптиков, вторжение арктического воздуха с севера Европы приведет к образованию циклона над югом Украины и Черным морем.

В течение 8 января, кроме северной части, южный циклон обусловит снег, в центральных областях, в Харьковской области - сильный снег, на юге, в Донецкой и Луганской областях - сильные осадки, дождь с переходом в снег.

К осадкам в центральных, восточных и центральных областях присоединятся еще порывы ветра 15-20 м/с, будут наблюдаться вьюги и снежные заносы.

По данным Министерства энергетики, из-за ухудшения погодных условий – налипания мокрого снега и гололеда - по состоянию на утро 8 января в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов. Самая сложная ситуация в Днепропетровской области там без электроэнергии более 200 населенных пунктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеСнегопад