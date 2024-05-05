Краще витрачати гроші на захист України, ніж потім її відбудовувати, - глава МЗС Польщі

Країнам-партнерам України доречніше збільшувати свою оборонну підтримку Києва, щоб дати змогу ЗСУ краще протистояти широкомасштабній військовій агресії з боку РФ, зокрема для захисту від повітряних ударів по енергооб'єктах та інфраструктурі, ніж потім займатися їх відбудовою.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає РБК-Україна з посиланням на RMF 24 .

"Україні вкрай потрібні зенітні ракети, щоб захистити свою промисловість, захистити свої електростанції, захистити свою інфраструктуру. Я вважаю, що набагато краще витрачати гроші на захист України, ніж потім її відбудовувати", - сказав польський чиновник.

Сікорський у ході візиту до США визнав у розмові з журналістами BBC World, що було б краще, якби у Штатах законопроект про допомогу Україні був схвалений раніше. Але разом з тим зауважив, що допомога вже йде.

"Думаю, Путіну було б добре визнати своє вторгнення помилкою і зробити новий розрахунок, враховуючи, що ми будемо допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно", - наголосив глава МЗС Польщі.

Також Сікорський висловив думку, що Європейський союз міг би зробити ще більше у питанні військової допомоги Україні.

При цьому польський міністр зазначив, що вартість загальної фінансової допомоги ЄС для України навіть вища, ніж США.