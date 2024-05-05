Лучше тратить деньги на защиту Украины, чем потом ее восстанавливать, - глава МИД Польши

Странам-партнерам Украины уместнее увеличивать свою оборонную поддержку Киева, чтобы дать возможность ВСУ лучше противостоять широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ, в том числе для защиты от воздушных ударов по энергообъектам и инфраструктуре, чем заниматься их восстановлением.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24 .

"Украине крайне нужны зенитные ракеты, чтобы защитить свою промышленность, защитить свои электростанции, защитить свою инфраструктуру. Я считаю, что гораздо лучше тратить деньги на защиту Украины, чем потом ее отстраивать", - сказал польский чиновник.

Сикорский в ходе визита в США признал в разговоре с журналистами BBC World, что было бы лучше, если бы в Штатах законопроект о помощи Украине был одобрен раньше. Но вместе с тем заметил, что помощь уже идет.

"Думаю, Путину было бы хорошо признать свое вторжение ошибкой и сделать новые расчеты, учитывая, что мы будем помогать Украине столько, сколько потребуется", - подчеркнул глава МИД Польши.

Также Сикорский выразил мнение, что Европейский союз мог бы еще больше сделать в вопросе военной помощи Украине.

При этом польский министр отметил, что стоимость общей финансовой помощи ЕС для Украины даже выше, чем США.