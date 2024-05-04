У Польщі заінтригували заявою щодо відправки військ в Україну

Російського диктатора Володимира Путіна варто поставити в таку ситуацію, коли він не знатиме, чого чекати від Європи.

Про це розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24 .

Посилаючись на слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що він нічого не виключає, коли йдеться про присутність західних військ в Україні, Сікорський оцінив, що правильно поставити Путіна в ситуацію, коли він не впевнений, що Захід буде робити, замість того, щоб заздалегідь виключати певні варіанти розвитку подій.

Відповідаючи на запитання, чи розглядає Польща можливість відправки своїх військ, він сказав, що Міноборони не розкриватиме карти.

"Ми не будемо розкривати наші карти. Нехай диктатор Путін думає про те, що ми будемо робити. Ми витрачаємо на оборону найбільшу частину нашого ВВП в НАТО - 4 відсотки, і ми можемо витратити більше наступного року", - наголосив Сікорський.