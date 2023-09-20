Краще порізати на метал. Експерт оцінив наслідки ударів по російських кораблях та човну у Криму

Після атак на російські плавзасоби у Криму, великий десантний корабель "Мінськ" та дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" доцільніше порізати на метал, ніж відновлювати.

Зазначимо, що в ніч на 13 вересня було здійснено атаку на судноремонтний завод у Севастополі, внаслідок чого було пошкоджено російські великий десантний корабель "Мінськ" та дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".

Після цього СБУ підбила російський ракетний корабель "Самум" у Криму експериментальним дроном "Морський малюк".

Військовий експерт Владислав Селезньов оцінює результати ударів на "відмінно".

Він зазначив, що на великому десантному кораблі "Мінськ" було знищено ходовий місток, де знаходиться все обладнання. За його словами, тепер корабель доцільніше порізати на метал, ніж відновлювати. На підводний човен "Ростов-на-Дону" чекає схожа доля, адже сталися влучання в районі ходової рубки і ближче до торпедних відсіків.

З приводу ракетного корабля "Самум", то окупанти заявляють про нібито збиття дрона-камікадзе, який його атакував.

"Але мені здається, що його (дрон - ред.) було "знищено" правим бортом ракетного корабля. Занадто серйозно він просів на кормовий бік, і щоб його відтягнути в бухту, знадобилися два буксири", - сказав він.

Селезньов вважає, що тепер росіяни вимушені ховати кораблі в Новоросійську або переміщати до Керчі, подалі від "довгої руки" ЗСУ.

Зокрема, нещодавно спікер ВМС Дмитро Плетенчук заявив, що три ВДК вже перегнали до Азовського моря.

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко додав, що ураження будь-якого російського корабля підвищує безпеку у Чорному морі. При чому це стосується лише України, а й іноземних суден, які заходять до акваторії.

"Знищення майже всіх одиниць російського Чорноморського флоту, що перетворюється на флотилію, стає одним із головних завдань. Причому не тільки носіїв ракет "Калібр" і десантних кораблів, але й невеликих катерів ФСБ і так далі. Вдалося вразити ракетоносій - чудово, великий чи середній десантний корабель - чудово, підводний човен - аналогічно”, - сказав експерт.

Атака на Севастополь

У Міноборони РФ заявили про нібито атаку 10 крилатих ракет по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе в ніч на 13 вересня.

У ГУР підтвердили завдання ударів по російських військово-морських цілях та портовій інфраструктурі в Севастополі, внаслідок чого було знищено плавзасоби "Мінськ" та "Ростов". Пізніше командувач Повітряних сил Микола Олещук натякнув, що атаку провели за допомогою далекобійних ракет від західних партнерів.

У мережі також поширили фото пошкодженого російського "Ростова" після атаки.

Ураження "Самума"

В СБУ повідомили про підбиття російського ракетного корабля "Самум" у Криму експериментальним дроном "Морський малюк". Безпілотник влучив у задню праву частину російського судна, завдавши значних пошкоджень. Після цього корабель втратив хід.

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