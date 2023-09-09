UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Краще почекати. ГУР про підтвердження смерті Пригожина

Фото: представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Малиновський

У Головному управлінні розвідки України заявили, що підтвердження смерті засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина треба ще дочекатися.

Про це представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що вже був випадок, коли Пригожин нібито загинув в авіакатастрофі. однак потім виявилось, що він живий.

"Давайте почекаємо. Це не так просто. Це Росія, її складно зрозуміти", - додав Скібіцький.

Авіакатастрофа у Тверській області

23 серпня у Тверській області РФ впав літак, пізніше з'ясувалось, що серед пасажирів був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин та інші високопоставлені найманці.

Через кілька днів в РФ підтвердили смерть Пригожина та провели поховання в закритому форматі. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що інформація щодо загибелі Пригожина потребує дещо більше часу

Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, вважає, що до ймовірної смерті Пригожина причетний російський диктатор Володимир Путін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВК ВагнераГУРЄвген Пригожин