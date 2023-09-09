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Лучше подождать. ГУР о подтверждении смерти Пригожина

Фото: представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Малиновский

В Главном управлении разведки Украины заявили, что подтверждение смерти основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина нужно еще дождаться.

Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.

Он отметил, что уже был случай, когда Пригожин якобы погиб в авиакатастрофе. однако потом оказалось, что он жив.

"Давайте подождем. Это не так просто. Это Россия, ее сложно понять", – добавил Скибицкий.

Авиакатастрофа в Тверской области

23 августа в Тверской области РФ упал самолет, позже выяснилось, что среди пассажиров был главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин и другие высокопоставленные наемники.

Через несколько дней в РФ подтвердили смерть Пригожина и провели похороны в закрытом формате. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что информация о гибели Пригожина требует немного больше времени.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь считает, что к вероятной смерти Пригожина причастен российский диктатор Владимир Путин.

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ЧВК ВагнераГУРЕвгений Пригожин