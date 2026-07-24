"Краще, ніж воювати 10-20 років": Зеленський зробив заяву про припинення вогню

Припинення вогню важливіше за багаторічну війну

Президент України Володимир Зеленський вважає, що головною метою Києва залишається збереження людських життів, тому можливе припинення вогню є кращим сценарієм, ніж багаторічна війна заради військової перемоги.

За словами глави держави, в Україні ніхто не відмовився від прагнення перемогти, проте ціна такої перемоги не може вимірюватись нескінченними людськими втратами.

"Якщо завтра ми зможемо домогтися припинення вогню, це буде краще, ніж воювати 10-20 років заради перемоги та втрачати наших людей", - наголосив Зеленський.

Він додав, що саме тому припинення вогню є найкращою альтернативою продовженню бойових дій, якщо воно справді дозволить зупинити війну.

Президент пояснив зміну щодо Трампа

Зеленський також заявив, що останнім часом президент США Дональд Трамп змінив своє ставлення до України.

На його думку, американський лідер усвідомив, що саме Росія не зацікавлена у припиненні війни, тоді як Україна прагне миру.

"Президент зрозумів, хто насправді не хоче зупиняти війну. Він зрозумів, що ми справді хочемо миру. Раніше лунали голоси, що Україна не хоче зупиняти війну", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що Київ завжди виступав за справедливий світ, проте водночас захищає свою державу та своїх громадян.

Чому змінився тон Вашингтона

Президент вважає, що важливу роль відіграло поступове вибудовування довіри у спілкуванні з Дональдом Трампом.

"Я думаю, президент Трамп почав мені довіряти. І це було важливо... Я крок за кроком намагався пояснити ситуацію. Думаю, він дуже добре мене зрозумів", - заявив Зеленський.

За словами глави держави, він не може назвати конкретний момент, коли позиція американського президента почала змінюватись, проте впевнений, що цьому сприяв особистий діалог.

Під час інтерв'ю президента попросили прокоментувати заяву Дональда Трампа про можливе посилення санкцій проти Росії та Ірану після смерті сенатора Ліндсі Грема.

У відповідь Зеленський зосередився не на санкційній політиці, а на питанні завершення війни, наголосивши, що головним пріоритетом для України залишається збереження життя людей та досягнення миру.