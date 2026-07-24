Зеленський і Драпатий обговорили відповідь на удари РФ: є чіткий перелік заходів

25 липня відбулася нарада на вищому рівні з генералітетом Сил оборони України. Є важливі рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

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Зеленський заслухав доповіді:

головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого,

в.о. міністра оборони Євгенія Хмари,

заступника кервівника Офіса президента Павла Паліси.

"Головнокомандувач ЗСУ доповів по ситуації на фронті в цілому. Детально пройшлися по тих напрямках і завданнях, які потребують найбільшої уваги й оперативних рішень", - зауважив президент.

Фото: нарада у президента України Володимира Зеленського (t.me/V_Zelenskiy_official)

Було визначено порядок дій України у відповідь на російські удари по інфраструктурі проти:

міст і громад прикордонних та прифронтових областей,

Києва та області,

Одеської області та морського коридору.

Є чіткий перелік заходів

На всіх рівнях - Збройні Сили України, Міністерство оборони України й інші урядові структури, розвідки та спеціальні служби - є чіткий перелік заходів, запевнив Зеленський.

"Євгеній Хмара готує рішення, які забезпечать оперативну реалізацію необхідних запитів командирів корпусів. Павло Паліса та команда Офісу допомагатимуть і надалі з координацією роботи. Слава Україні!", - резюмував Зеленський.

Як Україна діятиме у Чорному морі

Разом з керівництвом ЗСУ та Міністерства оборони було також визначено, як Україна діятиме надалі в акваторії Чорного моря.

Пакети рішень у відносинах з партнерами для захисту економічних процесів в Україні та збереження стійкості напрацюють:

премʼєр-міністр,

міністр закордонних справ,

міністр інфраструктури,

міністр аграрної політики,

посадовці, яких залучатиме глава уряду.

"Рустем Умєров отримав додаткові завдання в роботі з партнерами на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Дякую всім, хто допомагає!" - зазначив Зеленський.