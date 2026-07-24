"Лучше, чем воевать 10-20 лет": Зеленский сделал заявление о прекращении огня

Прекращение огнея важнее многолетней войны

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что главной целью Киева остается сохранение человеческих жизней, поэтому возможное прекращение огня является более предпочтительным сценарием, чем многолетняя война ради военной победы.

По словам главы государства, в Украине никто не отказался от стремления победить, однако цена такой победы не может измеряться бесконечными человеческими потерями.

"Если завтра мы сможем добиться прекращение огня, это будет лучше, чем воевать 10–20 лет ради победы и терять наших людей", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что именно поэтому прекращение огня является лучшей альтернативой продолжению боевых действий, если оно действительно позволит остановить войну.

Президент объяснил перемену в отношении Трампа

Зеленский также заявил, что за последнее время президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к Украине.

По его мнению, американский лидер осознал, что именно Россия не заинтересована в прекращении войны, тогда как Украина стремится к миру.

"Президент понял, кто на самом деле не хочет останавливать войну. Он понял, что мы действительно хотим мира. Раньше звучали голоса, что Украина не хочет останавливать войну", — сказал президент.

Зеленский отметил, что Киев всегда выступал за справедливый мир, однако одновременно защищает свое государство и своих граждан.

Почему изменился тон Вашингтона

Президент считает, что важную роль сыграло постепенное выстраивание доверия в общении с Дональдом Трампом.

"Я думаю, президент Трамп начал мне доверять. И это было важно... Я шаг за шагом пытался объяснить ситуацию. Думаю, он очень хорошо меня понял", — заявил Зеленский.

По словам главы государства, он не может назвать конкретный момент, когда позиция американского президента начала меняться, однако уверен, что этому способствовал личный диалог.

Во время интервью президента попросили прокомментировать заявление Дональда Трампа о возможном ужесточении санкций против России и Ирана после смерти сенатора Линдси Грэма.

В ответ Зеленский сосредоточился не на санкционной политике, а на вопросе завершения войны, подчеркнув, что главным приоритетом для Украины остается сохранение жизни людей и достижение мира.