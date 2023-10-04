Краще чи гірше? Експерт пояснив відмінності між Bayraktar TB2 та Akıncı

Експерт Defense Express Валерій Рябих заявив що Akıncı - це принципово інший клас літального апарату, який, на відміну від TB2, відкриває зовсім інші можливості.

До прикладу, максимальна злітна маса у TB2 лише 700 кг, з них 150 кг корисного навантаження, куди крім ракет з обмеженим до 30 км радіусом та інших боєприпасів входять ще й сенсори.

"Навскидь, з цих 150 кг: 50 на сенсори й 100 на ракети - це в принципі небагато. У Akıncı злітна маса 6 000 кг і майже півтори тонни він бере на борт. Це вже інша справа, коли ти можеш взяти в 10 разів більше, відповідно, у тебе більше варіантів для використання у ролі ударного дрона. Можна передати частину функцій багатоцільових винищувачів", - зазначив експерт.

Попри те, що обидва безпілотники можуть добу перебувати в повітрі, Akıncı підіймається на висоту до 12 кілометрів. Що теоретично спрощує обхід ворожої протиповітряної оборони.

Сенсори Bayraktar TB2 дозволяють вести аеророзвідку та виявляти цілі в радіусі 25 км і давати цілевказання на відстані до 15 км. У цьому плані Akıncı оснащений радаром з активною фазованою антеною решіткою, як у бойових літаків.

"Сучасні технології дозволяють йому зазирнути вже на сотні кілометрів уперед. А це збільшує як можливості розвідки, так і розширює перелік завдань самого літального апарату. Він здатний відстежувати розташування ППО і спостерігати за ними на далеких відстанях. Відповідно, це дозволяє й застосовувати далекобійні ракети. Ті ж турецькі SOM, які виконані по типу Storm Shadow", - розповів Рябих.

Основні характеристики Akıncı

Bayraktar Akıncı - це перспективний важкий ударний безпілотник. Розробка стартувала у 2018 році, прототип показали у 2019-му, до 2021-го було прийнято на озброєння ВПС Туреччини, а у 2022 році запущено серійне виробництво.

Характеристики:

довжина фюзеляжу - 12,2 м

розмах крил - 20 м

висота - 4,1 м

максимальна злітна маса - 6 000 кг

корисне навантаження - до 1350 кг

силова установка - два двигуни АІ-450Т

тривалість польоту - 24 години

практична стеля - 12 000 м

Крім того, безпілотник має дев'ять підвісних точок: до 450 кг на внутрішній і сумарно до 900 кг на 8-и зовнішніх.

Будівництво заводу Baykar в Україні

Нагадаємо, що 19 липня 2022 року прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив про підготовку угоди з Туреччиною, яка дозволить розпочати будівництво заводу безпілотників Bayraktar на території нашої країни.

Вже в серпні компанія Baykar Makina заявила про реєстрацію в Україні, а також про придбання ділянки для будівництва майбутнього заводу.

В жовтні 2022 року Baykar відзначила, що завершить будівництво заводу в Україні протягом двох років.

А у червні компанія Baykar отримала від Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.

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