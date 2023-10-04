Лучше или хуже? Эксперт объяснил различия между Bayraktar TB2 и Akıncı

Эксперт Defense Express Валерий Рябых заявил, что Akıncı - это принципиально другой класс летательного аппарата, который, в отличие от TB2, открывает совсем другие возможности.

К примеру, максимальная взлетная масса в TB2 только 700 кг, из них 150 кг полезной нагрузки, куда кроме ракет с ограниченным до 30 км радиусом и других боеприпасов входят еще и сенсоры.

"Навскидку, из этих 150 кг: 50 на сенсоры и 100 на ракеты - это в принципе немного. У Akıncı взлетная масса 6 000 кг и почти полторы тонны он берет на борт. Это уже другое дело, когда ты можешь взять в 10 раз больше, соответственно, у тебя больше вариантов для использования в качестве ударного дрона. Можно передать часть функций многоцелевых истребителей", - отметил эксперт.

Несмотря на то, что оба беспилотника могут сутки находиться в воздухе, Akıncı поднимается на высоту до 12 километров. Что теоретически упрощает обход вражеской противовоздушной обороны.

Сенсоры Bayraktar TB2 позволяют вести аэроразведку и обнаруживать цели в радиусе 25 км и давать целеуказания на расстоянии до 15 км. В этом плане Akıncı оснащен радаром с активной фазированной антенной решеткой, как у боевых самолетов.

"Современные технологии позволяют ему заглянуть уже на сотни километров вперед. А это увеличивает как возможности разведки, так и расширяет перечень задач самого летательного аппарата. Он способен отслеживать расположение ПВО и наблюдать за ними на дальних расстояниях. Соответственно, это позволяет и применять дальнобойные ракеты. Те же турецкие SOM, которые выполнены по типу Storm Shadow", - рассказал Рябых.

Основные характеристики Akıncı

Bayraktar Akıncı - это перспективный тяжелый ударный беспилотник. Разработка стартовала в 2018 году, прототип показали в 2019 году, к 2021 году было принято на вооружение ВВС Турции, а в 2022 году запущено серийное производство.

Характеристики:

длина фюзеляжа - 12,2 м

размах крыльев - 20 м

высота - 4,1 м

максимальная взлетная масса - 6 000 кг

полезная нагрузка - до 1350 кг

силовая установка - два двигателя АИ-450Т

продолжительность полета - 24 часа

практический потолок - 12 000 м

Кроме того, беспилотник имеет девять подвесных точек: до 450 кг на внутренний и суммарно до 900 кг на 8 внешних.

Строительство завода Baykar в Украине.

Напомним, что 19 июля 2022 года премьер-министр Денис Шмигаль заявил о подготовке соглашения с Турцией, которое позволит начать строительство завода беспилотников Bayraktar на территории нашей страны.

Уже в августе компания Baykar Makina заявила о регистрации в Украине, а также о приобретении участка для строительства будущего завода.

В октябре 2022 года Baykar отметила, что завершит строительство завода в Украине в течение двух лет.

А в июне компания Baykar получила от Турции лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.

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