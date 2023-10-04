Недосяжний для ППО. Експерт розповів про важливу особливість Bayraktar Akinci

Турецький безпілотник Bayraktar Akinci може бути майже недоступним для багатьох російських систем протиповітряної оборони. Це пов'язано з висотою, на якій він може працювати.

Заявлена практична стеля для Bayraktar Akinci - 12 км, при максимальному навантаженні Akinci піднімається на висоту понад 9 км. На одних із перших випробувань із вантажем у 1 360 кг українські двигуни АІ-450Т підняли безпілотник на 9 188 метрів.

Проте, за словами експерта, існують варіанти, за яких Bayraktar Akinci все ж зміг би набирати висоту до 12 км.

"Я знаю, раніше розглядався варіант із двигуном МС-500 від "Мотор Січ" потужністю 750 кінських сил. Він дозволив би набирати ще більшу висоту, можливо, до 12 км з повним навантаженням", - наголосив експерт Іван Киричевський.

Така висота зробить Akıncı недоступним для багатьох російських систем ППО.

Низка російських ППО може збивати цілі лише до 5-10 км, тобто, набравши висоту вище даної позначки, безпілотник фактично стає недоступним для російських ППО.

Що стосується "Панцир-С1" із заявленими 15 км, його можливості неодноразово ставилися під сумнів. Хоча певну загрозу таки становлять "Буки" та С-300, але далекобійні боєприпаси дозволять працювати без заходу до зони ураження.

"Розповідати про те, що в Росії все погано з ППО, і вони його жодного разу не зіб'ють, - це не професійно. Як і говорити про те, що збиватимуть, так само як і Bayraktar TB2. Тому на тему "Akıncı проти російської ППО" в принципі питання ставити зарано", - додав Киричевський.

У будь-якому випадку, на даному етапі Akinci лише перспективний зразок. Який Україна найближчими місяцями не отримає і не випробує у бойовому режимі.

Будівництво заводу Baykar в Україні

Нагадаємо, що 19 липня 2022 року прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив про підготовку угоди з Туреччиною, яка дозволить розпочати будівництво заводу безпілотників Bayraktar на території нашої країни.

Вже в серпні компанія Baykar Makina заявила про реєстрацію в Україні, а також про придбання ділянки для будівництва майбутнього заводу.

В жовтні 2022 року Baykar відзначила, що завершить будівництво заводу в Україні протягом двох років.

А у червні компанія Baykar отримала від Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.

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