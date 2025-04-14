Краща за Patriot? Експерт розповів, яку ППО може розробляти Україна

Україна може займатись розробкою власної системи ППО, яка за параметрами переважає американський Patriot.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап.
На думку Криволапа, Україна може займатись розробкою власної ППО, яка була презентована ще у 2026 році Південним машинобудівним заводом.
"Скоріш за все, мова йде про розробку Південмаш, яка була презентована ще в 2016 році. Вона існує в ескізному проектуванні, в якихось макетах, але не існує в якомусь готовому вигляді", - розповів Криволап.
За його словами, у цю розробку закладені дуже високі технічні параметри.
"Вони випереджають Patriot. Але треба розуміти, що ця установка почала розроблятися через 30 років після того, як Patriot зробив PAC-3, який збиває балістичні ракети", - зауважив експерт.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що в Україні працюють над створенням власних систем протиповітряної оборони, мова зокрема, й про аналоги Patriot.
Днями ж Зеленський заявив, що Україна може сама виготовляти системи ППО для того, щоб захистити свої території від російського терору.
А сьогодні Зеленський заявив, що Україна готова купити у США десять систем Patriot або отримати ліцензії на їхнє виробництво.
Ба більше, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що Україна почала розробку власної системи протиповітряної оборони стратегічного рівня
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