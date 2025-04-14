Україна розробляє стратегічну систему ППО: як Європа може допомогти

Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Під час онлайн-виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС, яка відбувається у Люксембурзі, Сибіга наголосив на важливості рішучих кроків Європи на посилення українських та власних спроможностей.

Він нагадав про останні трагічні обстріли Кривого Рогу та міста Суми, під час яких загинула велика кількість українців.

"Закликаю ваші уряди та муніципалітети розглянути можливість надання додаткової підтримки для Сум і Кривого Рогу, для людей у цих містах. Вся Україна буде вдячна вам за це", - сказав Сибіга.

Міністр закликав посилити військову допомогу для України, насамперед щодо спроможностей протиповітряної допомоги: надати додаткові комплекси, пускові, ракети та запчастини.

За його словами, в Україні почалась робота з розробки власної системи протиповітряної оборони стратегічного рівня. При цьому, європейські країни, яки виявлять бажання зробити інвестиції в цю програму, зможуть пришвидшити її втілення.

Глава МЗС також наголосив на інших першочергових військових потребах:

боєприпаси;

далекобійні ракети;

броньовані машини;

інженерне обладнання;

бойову авіацію;

дрони;

додаткові інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.

"Путін піде далі вглиб Європи та ближче до ваших домівок, якщо його не зупинити в Україні. Така реальність. І ми не хочемо, щоб ваші країни колись побачили удари касетними балістичними ракетами по житлових кварталах чи дитячих майданчиках. Саме тому необхідно діяти зараз, щоб досягти миру, щоб посилити Україну та збільшити тиск на Москву", - заявив міністр.

Масштабні удари по Кривому Рогу та Сумах

Останнім часом Російська Федерація почала завдавати все більше смертоносніших обстрілів по містах України.

У п'ятницю, 4 квітня, росіяни вдарили ракетою з касетною бойовою частиною поруч з дитячим майданчиком у місті Кривий Ріг. Тоді, в результаті російського терору, загинуло 19 осіб, серед яких дев'ять дітей.

Вчора росіяни двічі вдарили балістикою по центру міста Суми. Там загинули щонайменше 34 особи.