Лучше Patriot? Эксперт рассказал, какую ПВО может разрабатывать Украина

По мнению Криволапа, Украина может заниматься разработкой собственной ПВО, которая была представлена еще в 2016 году Южным машиностроительным заводом.

"Скорее всего, речь идет о разработке Южмаш, которая была представлена еще в 2016 году. Она существует в эскизном проектировании, в каких-то макетах, но не существует в каком-то готовом виде", - рассказал Криволап.

По его словам, в эту разработку заложены очень высокие технические параметры.

"Они опережают Patriot. Но надо понимать, что эта установка начала разрабатываться через 30 лет после того, как Patriot сделал PAC-3, который сбивает баллистические ракеты", - отметил эксперт.

Украина разрабатывает ПВО

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно заявил, что в Украине работают над созданием собственных систем противовоздушной обороны, речь в частности, и об аналогах Patriot.

На днях же Зеленский заявил, что Украина может сама производить системы ПВО для того, чтобы защитить свои территории от российского террора.

А сегодня Зеленский заявил, что Украина готова купить у США десять систем Patriot или получить лицензии на их производство.

Более того, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что Украина начала разработку собственной системы противовоздушной обороны стратегического уровня