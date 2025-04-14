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Лучше Patriot? Эксперт рассказал, какую ПВО может разрабатывать Украина

Иллюстративное фото: эксперт рассказал, какую ПВО может разрабатывать Украина (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украина может заниматься разработкой собственной системы ПВО, которая по параметрам превосходит американский Patriot.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил авиационный эксперт Константин Криволап.

По мнению Криволапа, Украина может заниматься разработкой собственной ПВО, которая была представлена еще в 2016 году Южным машиностроительным заводом.

"Скорее всего, речь идет о разработке Южмаш, которая была представлена еще в 2016 году. Она существует в эскизном проектировании, в каких-то макетах, но не существует в каком-то готовом виде", - рассказал Криволап.

По его словам, в эту разработку заложены очень высокие технические параметры.

"Они опережают Patriot. Но надо понимать, что эта установка начала разрабатываться через 30 лет после того, как Patriot сделал PAC-3, который сбивает баллистические ракеты", - отметил эксперт.

Украина разрабатывает ПВО

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно заявил, что в Украине работают над созданием собственных систем противовоздушной обороны, речь в частности, и об аналогах Patriot.

На днях же Зеленский заявил, что Украина может сама производить системы ПВО для того, чтобы защитить свои территории от российского террора.

А сегодня Зеленский заявил, что Украина готова купить у США десять систем Patriot или получить лицензии на их производство.

Более того, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что Украина начала разработку собственной системы противовоздушной обороны стратегического уровня

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