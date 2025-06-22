В Краматорске возросло количество погибших в результате удара РФ
В Краматорске российский авиаудар разрушил жилой дом. Двое погибших, спасатели ищут людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
В Краматорске Донецкой области продолжается аварийно-спасательная операция после вражеского авиаудара.
Российская ракета разрушила часть четырехэтажного жилого дома, в результате чего погибли двое мужчин.
По информации ГСЧС, спасатели уже разобрали 209 тонн завалов и продолжают поиски - под обломками могут оставаться еще три человека.
Атака произошла вечером 21 июня. Под завалами также нашли мужчину 1955 года рождения, которого деблокировали, а также спасли женщину и девочку 2010 года рождения.
Удар по Краматорску
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Краматорск: по городу было выпущено семь снарядов. Пострадали промышленная зона и жилая застройка.
Одновременно под ударом оказался Славянск.
Там последствия более трагические. В результате вражеской атаки погиб 17-летний парень, три человека ранены. Повреждены 32 частных дома, 2 админздания, 4 многоэтажки, производственное помещение, 3 автомобиля.
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