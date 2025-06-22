В Краматорске возросло количество погибших в результате удара РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В Краматорске Донецкой области продолжается аварийно-спасательная операция после вражеского авиаудара.

Российская ракета разрушила часть четырехэтажного жилого дома, в результате чего погибли двое мужчин.

По информации ГСЧС, спасатели уже разобрали 209 тонн завалов и продолжают поиски - под обломками могут оставаться еще три человека.

Фото: Вражеский удар по Краматорску (t.me/dsns_telegram)

Атака произошла вечером 21 июня. Под завалами также нашли мужчину 1955 года рождения, которого деблокировали, а также спасли женщину и девочку 2010 года рождения.