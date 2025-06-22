У Краматорську знову зросла кількість загиблих після російської атаки

Обстріли українських міст на Донеччині 21 червня

Нагадаємо, що ввечері 21 червня російські окупанти вкотре обстріляли Краматорськ. Вони випустили по місту сім снарядів, цілилися у житлову забудову та зачепили промзону. Внаслідок атаки вранці 22 червня повідомлялося про двох загиблих.

Одночасно під ударом опинився Слов’янськ. Там внаслідок атаки загинув підліток, ще троє людей отримали поранення. Окупанти пошкодили ударом 32 приватні будинки, дві адмінбудівлі, чотири багатоповерхівки, виробниче приміщення та три автомобілі.

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