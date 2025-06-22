В Краматорске снова возросло количество погибших после российской атаки

Обстрелы украинских городов в Донецкой области 21 июня

Напомним, что вечером 21 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Краматорск. Они выпустили по городу семь снарядов, целились в жилую застройку и задели промзону. В результате атаки утром 22 июня сообщалось о двух погибших.

Одновременно под ударом оказался Славянск. Там в результате атаки погиб подросток, еще три человека получили ранения. Оккупанты повредили ударом 32 частных дома, два админздания, четыре многоэтажки, производственное помещение и три автомобиля.

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