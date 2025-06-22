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В Краматорске снова возросло количество погибших после российской атаки

Фото: последствия удара россиян по Краматорску 21 июня (Александр Гончаренко, Facebook)
Автор: РБК-Украина

В Краматорске днем 22 июня возросло количество погибших после российской атаки прошлым вечером. Сейчас известно уже о четырех погибших от целенаправленного удара по жилому дому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко и сообщение ГСЧС Украины.

"По состоянию на 16:50 деблокированы тела 3-х погибших из-под завалов многоэтажного дома в Краматорске. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - написал руководитель МВА.

В ГСЧС тем временем сообщили, что количество погибших возросло до четырех человек. Спасатели деблокировали из-под обломков дома тела двух женщин. Еще одного человека разыскивают под обломками разрушенного здания.

"Всего в результате обстрела 4 человека погибли, еще 4 получили ранения", - сказано в сообщении.

 

Обстрелы украинских городов в Донецкой области 21 июня

Напомним, что вечером 21 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Краматорск. Они выпустили по городу семь снарядов, целились в жилую застройку и задели промзону. В результате атаки утром 22 июня сообщалось о двух погибших.

Одновременно под ударом оказался Славянск. Там в результате атаки погиб подросток, еще три человека получили ранения. Оккупанты повредили ударом 32 частных дома, два админздания, четыре многоэтажки, производственное помещение и три автомобиля.

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