В Краматорске снова возросло количество погибших после российской атаки

В Краматорске днем 22 июня возросло количество погибших после российской атаки прошлым вечером. Сейчас известно уже о четырех погибших от целенаправленного удара по жилому дому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко и сообщение ГСЧС Украины.

"По состоянию на 16:50 деблокированы тела 3-х погибших из-под завалов многоэтажного дома в Краматорске. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - написал руководитель МВА. В ГСЧС тем временем сообщили, что количество погибших возросло до четырех человек. Спасатели деблокировали из-под обломков дома тела двух женщин. Еще одного человека разыскивают под обломками разрушенного здания. "Всего в результате обстрела 4 человека погибли, еще 4 получили ранения", - сказано в сообщении.