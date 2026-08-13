У Краматорську жертва та 15 поранених: РФ вдарила вдарила КАБами по багатоповерхівці

Що ще відомо

Нагадаємо, 4 серпня росіяни також завдали ударів КАБами по Краматорську. В результаті обстрілу було пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, а також поранено понад 20 осіб.

Також ми писали, що з 6 серпня на території Краматорської громади Донецької області призупинили роботу одразу чотири відділення "Укрпошти".