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В Краматорске жертва и 15 раненых: РФ ударила ударила КАБами по многоэтажке

23:44 13.08.2026 Чт
1 мин
Что известно об атаке РФ по Краматорску?
aimg Эдуард Ткач
Фото: поврежденный дом в Краматорске (t.me/VadymFilashkin)

Россияне в четверг вечером, 13 августа, атаковали КАБами Краматорскую общину. В результате обстрела повреждена жилая застройка и известно более десятка пострадавших людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"В промежутке между 20:30 и 20:56 россияне 8 раз атаковали Краматорск и поселок Беленькое. Предварительно враг применил авиабомбы", - говорится в сообщении.

По словам Филашкина, в Краматорске попадания зафиксированы в жилой застройке. В частности, поврежден многоквартирный дом.

На месте событий работают все соответствующие службы. Они оказывают помощь пострадавшим и устанавливают окончательные последствия обстрелов. Резюмируя Филашкин призвал людей эвакуироваться.

"Россия снова превратила обычный вечер в городе в смертельную опасность. Это не случайность и не ошибка - так враг воюет против наших людей. Призываю всех жителей Донбасса: берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!", - написал он.

Что еще известно

Напомним, 4 августа россияне тоже нанесли удары КАБами по Краматорску. В результате обстрела были повреждены жилые и нежилые здания, а также ранены более 20 человек.

Также мы писали, что с 6 августа на территории Краматорской громады Донецкой области приостановили работу сразу четыре отделения "Укрпочты".

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