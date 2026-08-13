В Краматорске жертва и 15 раненых: РФ ударила ударила КАБами по многоэтажке

Россияне в четверг вечером, 13 августа, атаковали КАБами Краматорскую общину. В результате обстрела повреждена жилая застройка и известно более десятка пострадавших людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"В промежутке между 20:30 и 20:56 россияне 8 раз атаковали Краматорск и поселок Беленькое. Предварительно враг применил авиабомбы", - говорится в сообщении.

По словам Филашкина, в Краматорске попадания зафиксированы в жилой застройке. В частности, поврежден многоквартирный дом.

На месте событий работают все соответствующие службы. Они оказывают помощь пострадавшим и устанавливают окончательные последствия обстрелов. Резюмируя Филашкин призвал людей эвакуироваться.

"Россия снова превратила обычный вечер в городе в смертельную опасность. Это не случайность и не ошибка - так враг воюет против наших людей. Призываю всех жителей Донбасса: берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!", - написал он.