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У Краматорську завершили евакуацію після прориву дамби

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Краматорськ, Середа 05 квітня 2023 02:49
У Краматорську завершили евакуацію після прориву дамби Фото: У Краматорську завершили евакуацію після прориву дамби (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Олег Васьків

У Краматорську завершили всі евакуаційні заходи після прориву дамби. Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на hromadske.

Міський голова Олександр Гончаренко розповів, що із зони підтоплення 7 людей погодились евакуюватись до "Пункту незламності", інші - житимуть у родичів.

Журналісти зазначають, що мешканці скаржаться на затоплення будинків вище рівня поясу та пошкодження майна.

Своєю чергою відповідні служби наразі укріплюють мішками з піском конструкцію дамби. Було ухвалене рішення не перекривати місце зливу, рівень води вже впав.

Своєю чергою у ДСНС поінформували, що врятували 3 людини, ще 14 були евакуйовані, з них 2 дітей. Психолог продовжує надавати допомогу постраждалим.

Наразі надзвичайники проводять аварійні роботи щодо зниження пропускної спроможності водоскидного шлюзу.

Нагадаємо, 4 квітня у Краматорську зазнала пошкоджень частина дамби. Затопило будинки, довелося евакуювати місцевих жителів, які мешкають у зоні підтоплення.

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