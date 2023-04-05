В Краматорске завершили эвакуацию после прорыва дамбы

В Краматорске завершили все эвакуационные мероприятия после прорыва дамбы. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske .

Городской голова Александр Гончаренко рассказал, что из зоны подтопления 7 человек согласились эвакуироваться в "Пункт несокрушимости", другие будут жить у родственников.

Журналисты отмечают, что жильцы жалуются на затопление домов выше уровня пояса и повреждение имущества.

В свою очередь соответствующие службы в настоящее время укрепляют мешками с песком конструкцию дамбы. Было принято решение не перекрывать место слива, уровень воды уже упал.

В свою очередь в ГСЧС проинформировали, что спасли 3 человека, еще 14 были эвакуированы, из них 2 детей. Психолог продолжает оказывать помощь пострадавшим.

В настоящее время чрезвычайники проводят аварийные работы по снижению пропускной способности водосбросного шлюза.